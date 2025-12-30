低溫來襲保暖更要保命 消防局籲注意一氧化碳與用電風險

宜蘭消防局製作海報請民眾防範一氧化碳中毒。（宜蘭消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

強烈寒流即將來襲，消防局提醒民眾提高警覺，防範一氧化碳中毒並注意用電安全。依中央氣象署預報，一一五年元旦起冷空氣明顯增強，強度達「大陸冷氣團」等級，寒冷天氣易使民眾緊閉門窗，若通風不良，恐增加一氧化碳中毒風險。

宜蘭消防局表示，氣象局預報元旦深夜至二日清晨低溫恐下探至十一度。根據前四年統計資料，全臺共發生一佰二十二起一氧化碳中毒案件，其中約百分之八十八為屋外式熱水器安裝於陽台加裝窗戶等通風不佳空間所致。宜蘭縣政府消防局長徐松奕指出，冬季使用瓦斯設備時切勿將門窗完全緊閉，並應主動檢查家中燃氣熱水器的安裝狀況。消防局呼籲民眾遵守熱水器使用「五要」原則，包括選擇安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修及保持通風，以確保居家安全。

此外，若室外型熱水器設置於室內或密閉陽台，應儘速委託合格業者遷移至戶外，或改用電熱水器、強制排氣型熱水器，以降低中毒風險。禦寒同時也須注意用電安全，消防局提醒使用電暖爐、電熱毯等高功率電器時，務必遵守「五不一沒有」原則，從日常小細節做起，共同守護家人平安度過寒冬。