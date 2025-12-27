低溫來襲全台血庫僅剩6天 台中A型、O型急缺

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）低溫來襲導致捐血量減少，但用血量增加。血庫拉警報，全台庫存只夠用6天，其中以台中4.9天最少，且A型、O型急缺，捐血中心疾呼，盼民眾週末出門順便挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分止，全台血庫只夠用6.0天，其中A型血庫存量剩5.4天、B型血7.0天、O型血5.3天均偏低，AB型血為正常。

各縣市血液庫存量均偏低，台北捐血中心5.9天、新竹中心6.0天、高雄中心6.8天；台中捐血中心4.9天最吃緊，僅B型、AB型正常，分別還夠用7.7天、8.8天，但A型、O型急缺，只夠用3.6天、3.9天。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾今天告訴媒體，捐血情形深受天氣影響，最近接連大陸冷氣團報到，氣溫驟降讓民眾出門意願減少，連帶捐血的人也變少。

適逢週末，黎蕾表示，目前全台血液庫存量已低於安全水位，缺口約1.4萬袋，加上每天捐入量至少要7000袋才夠，呼籲民眾挽袖捐血、一起做公益，幫助有需要的病患度過難關。（編輯：張雅淨）1141227