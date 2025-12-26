低溫來襲別逞強，務必保暖！陳龍醫師：劇烈降溫恐增中風風險

不只冷，短時間「溫差」更容易引爆中風

陳龍指出，真正危險的不是單純低溫，而是短時間內的氣溫劇烈變化。

台灣大型研究發現：

兩天內氣溫驟升超過 6°C ，缺血性中風風險增加 2 倍以上

兩天內氣溫驟降超過 14°C，出血性中風風險也可能翻倍

這也是為什麼不少中風發作，常發生在寒流來回、日夜溫差大的時候。

為什麼天冷易讓血管出事？

天氣變冷時，身體會自動啟動「保暖模式」：

血管收縮，血壓上升

交感神經興奮，心跳與血管張力增加

血液黏稠度提高，血栓風險上升

對本來就有高血壓、糖尿病、高血脂或中風病史的人來說，這些變化都可能進一步提高心腦血管事件發生的風險。

寒流來襲，做好這 4 件事最重要

陳龍提醒，只要把生活細節顧好，多數風險是可以降低的。

1．保暖，避免忽冷忽熱

起床時先坐起活動一下再下床；洗澡水不要過熱，洗完立刻擦乾、穿好衣服，避免一出浴室就吹冷風。

２．穩定控制三高

固定量血壓（必要時早晚各一次），依醫囑規律服藥，天冷不要自行停藥或加藥；糖尿病患者也要規律進食、監測血糖。

３．飲食清淡、多補充水分

減鹽、少湯汁、少加工食品；多喝溫水，避免暴飲暴食與大量飲酒，以免血壓劇烈波動。

４．運動改室內，不要逞強

可選擇室內快走、伸展或肌力訓練，避免清晨或低溫時段在戶外進行劇烈運動。

出現這些症狀，立刻叫救護車

若突然出現以下任何一項，不要觀察、不要等：

臉歪、嘴角下垂

單側手腳無力或麻木

說話不清楚、聽不懂

視力模糊、走路不穩

這些都是中風警訊，務必立刻撥打 119，就醫把握黃金治療時間。

廣告 廣告

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

40 歲清淡吃仍高血壓、吃藥還降不下來？醫師：找出原因，有機會逆轉

瘦下來不一定美？臉垮、皺紋加深 減重醫師揭瘦瘦筆讓臉老更快的真相