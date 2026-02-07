低溫來襲引發心血管風險！國健署籲：起床「慢熱起穿行」

大陸冷氣團6日來襲導致氣溫驟降，民眾應從日常生活做起預防心血管危機，掌握適應溫差再移動、起床謹記「慢、熱、起、穿、行」及注意居家取暖安全三大重點，才能平安度過冷氣團。

針對起床時的注意事項，國健署呼籲長者及三高族群應遵循「慢熱起穿行」5步驟。（示意圖／Pexels）

國民健康署署長沈靜芬指出，血管在冷熱交替環境下會頻繁收縮，容易造成血壓上升，進而提高心肌梗塞與中風發生的風險。她特別強調，許多民眾誤以為「待在室內就安全」，實際上在家中也必須留意溫差較大的空間，以防居家溫差引發心血管事故。

在適應溫差再移動方面，國民健康署建議民眾進出室內外時應稍作停留，讓身體適應溫差後再行動。舉例來說，進入室內後應先讓身體回暖再進入浴室洗澡，洗完澡後務必在浴室內先擦乾身體、穿好衣物後再開門離開，避免瞬間暴露在較低溫空氣中導致血管急遽收縮。

廣告 廣告

針對起床時的注意事項，國健署呼籲長者及三高族群應遵循「慢熱起穿行」5步驟：在被窩中輕微活動四肢（慢）、讓身體暖和（熱）、再慢慢坐起（起）、穿上保暖衣物（穿）、確認站穩後再開始行走（行）。夜間起床如廁時也務必加穿外套，避免心臟受到寒氣刺激。

糖尿病患者及長者因末梢神經感覺較遲鈍，使用暖暖包或電熱毯時容易發生「低溫燙傷」而不自覺。（示意圖／中天新聞）

在居家取暖安全部分，國健署特別提醒糖尿病患者及長者因末梢神經感覺較遲鈍，使用暖暖包或電熱毯時容易發生「低溫燙傷」而不自覺，切勿讓這些取暖用品直接接觸皮膚。

國民健康署提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

延伸閱讀

讓財報更透明！ 金管會令：須揭「本業與業外損益、一次性或臨時性損益」

日養老院爆集體食物中毒 65人上吐下瀉釀1死

陸8部門發布史上最嚴禁令：虛擬貨幣不具法幣地位、相關業務屬非法