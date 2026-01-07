低溫來襲恐致建築外牆磁磚剝落 北市修繕補助最高可領20萬

建築物外牆如果有剝落情形，屋齡10年以上的建築物可申請「外牆飾面剝落修繕補助」，以棟為單位，最高補助限額為20萬元，採實支實付。（台北市建管處提供／孫敬台北傳真）

近日受強烈大陸冷氣團南下影響，預估自9日清晨起，台北市低溫將下探約11至12度，空曠地區與文山、南港等近山區更可能出現10度以下低溫。建管處提醒大樓外牆磁磚可能因氣溫驟降引發熱脹冷縮效應，導致鼓脹或剝落意外，屋齡10年以上的建築物可申請「外牆飾面剝落修繕補助」，以棟為單位，最高補助限額為20萬元，採實支實付。

為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全，依「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，屋齡10年以上的建築物可申請「外牆飾面剝落修繕補助」，以棟為單位，最高補助限額為20萬元，採實支實付。此外，台北市都更處亦提供「老屋拉皮」更新補助，每案補助額度最高不超過總工程經費之50％，上限達1200萬元。

建管處處長虞積學提醒，建築物所有權人及公寓大廈管理委員會應負起維護外牆飾面安全的責任。若目視發現磁磚破損、脫落或鬆動，應立即架設警示標誌並採取防護措施，同時儘速僱工修復。

建管處指出，若未維護建物構造安全，將依《建築法》處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，或5000元以上、1萬元以下怠金，並得連續處罰；若發生剝落導致人員傷亡，屋主更須承擔民事與刑事賠償責任。

