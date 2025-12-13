低溫來襲欣沺團隊寒冬送暖 基一警響應發送長者與弱勢

MEITU 20251213 204447995

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義平時熱心公益，長期結合警政單位在寒冬期間捐贈保暖衣物及生活物資給弱勢族群、獨居老人及社福機構，善行事蹟遍及全臺各地。

根據中央氣象署天氣預報，114年12月13日晚起大陸冷氣團南下，各地低溫來到14至17度，須留意後續降溫及注意保暖。面對寒流來襲，基隆市警察局第一分局為響應公益活動，與欣沺無毒檸檬團隊合作並協助發放保暖衣。

第一分局自12月12日起，將欣沺無毒檸檬團隊捐贈之保暖衣，透過轄下忠二路、延平街及南榮路派出所等第一線警察同仁，將一件件保暖衣發送給分局轄內獨居老人、低收及中低收入戶等弱勢族群，同時提醒須注意保暖及留意後續氣溫下降，並藉此表達關懷慰問之意。長者及弱勢家庭在收到贈禮時，紛紛感謝善心企業及警察同仁的及時善舉，喜悅與感謝之情溢於言表。

第一分局長温基興感謝善心企業長期熱衷公益及回饋社會，藉由本次寒冬送暖發送保暖衣活動，不僅避免發生憾事，更可讓民眾感受到企業與警察的溫暖與愛心，並表示警政工作除了維護治安平穩及確保交通順暢以外，急難救助等為民服務亦是核心工作理念。