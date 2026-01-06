低溫來襲熱脹冷縮 建築物外牆磁磚安全亮警訊

▲老舊公寓外牆剝落。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】依據中央氣象局預報今(6)日將受到強烈大陸冷氣團南下影響，預估自9日（週五）清晨低溫下探約11至12度，本市空曠地區及文山、南港等近山區可能出現10度以下低溫。大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象甚至發生剝落意外，建管處籲請市民朋友於戶外活動時，請儘可能選擇具有遮蔽的空間(如騎樓)，以維人身安全。

日常生活中建物所有權人及公寓大廈管理委員會應重視建築物外牆飾面及增設附掛物安全，確實做好外牆自主檢查，如目視發現破損、脫落或鬆動等情況，應立即將危險範圍架設警示標誌或防護措施，提醒用路人及車輛注意安全，並儘速僱工修復，避免因磁磚掉落傷及無辜造成憾事；如未維護其構造安全，建管處將依建築法規定，處建築物所有權人或公寓大廈管理委員會新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰或新臺幣5仟元以上、1萬元以下怠金，並得連續處罰直至改善為止；若因外牆剝落致人傷亡者，後續恐將面對民、刑事賠償之責任。

建管處處長虞積學強調，為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全檢測及完成修繕，依「臺北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」規定，民眾可申請補助修繕建築物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上的建築物，以棟為單位，補助最高限額為新臺幣20萬元，採實支實付；民眾可逕至建管處網頁（https://cmo.gov.taipei/）「科室業務-使用科-建物外牆飾面剝落修繕及安全申報」中查詢補助相關規定及申請表格，或洽臺北市建築管理工程處使用科櫃台、聯絡電話：02-2720-8889#8394外牆小組詢問相關規定。

另北市都市更新處亦有老屋拉皮更新補助，每案核准補助額度上限以不逾核准補助項目總工程經費之50%，且不超過新臺幣1,200萬元為限。如有需要可上更新處網站（https://uro.gov.taipei/）查詢。