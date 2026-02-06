低溫來襲 三高族群嚴防心血管疾病 「微笑、舉手、說你好」 教您判別腦中風

根據中央氣象署預報資料顯示，2月7日起受大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷、日夜溫差大！臺北市政府衛生局提醒，低溫會導致血液濃稠度增加、血壓不穩定，易誘發心臟病及急性中風，臺北市政府衛生局 黃建華局長 呼籲民眾要加強保暖，尤其三高患者(高血壓、高血糖、高血脂)及長者，更應加強防範，掌握保暖與辨識徵兆的關鍵時刻。

護心保暖 注意危險時段

心血管疾病發生與氣溫變化息息相關，尤其在清晨5至6時，及晚上8至9時，血管最容易因低溫收縮導致血壓劇烈變化，提醒民眾要注意以下幾點事項：

外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。 剛起床後的活動勿過於急促，先補充溫開水，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。 勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮及突然的激烈運動等。 避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！ 避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時，待食物消化後再運動。 規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。 外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

心臟病及中風徵兆莫輕忽，請立即就醫

出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難及頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫接受治療。為協助民眾快速辨識腦中風徵兆，衛生福利部國民健康署提供簡易判別口訣「微笑、舉手、說你好」：(1)微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。(2)舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。(3)說你好：是否說話不清楚。如出現以上任一症狀，請不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

「722」血壓管理測量密碼

掌握自己的血壓狀況，預防慢性病發生。衛生福利部國民健康署建議，高血壓患者應落實「722」量血壓原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，做好血壓管理。相關訊息請撥打臺北市民當家熱線1999（外縣市02-2720-8889）轉1804及洽詢臺北市十二區健康服務中心或上臺北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei)查詢。



