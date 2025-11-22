低溫來襲 八德消防分隊提醒防範一氧化碳中毒

八德分隊於八德宏亞77巧克力共和國舉辦114年度防範一氧化碳中毒宣導。圖：八德分隊提供

隨著寒冷冬季將至，為避免民眾發生一氧化碳中毒危險，提前做好防範準備，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今(22)日特別於八德宏亞77巧克力共和國舉辦114年度防範一氧化碳中毒宣導，此次活動除了提升民眾對一氧化碳中毒的防範意識，更透過多元有趣的消防體驗，讓參與者在歡樂中學習居家安全知識。

八德分隊盼以寓教於樂的方式讓各位大朋友、小朋友都能成為居家安全的「應變專家」。圖：八德分隊提供

八德分隊表示，此次宣導活動以趣味闖關的方式進行，現場設有七大主題關卡，適合全家大小一同參與學習。「CO小學堂」結合套圈圈遊戲，以互動問答方式提升民眾防範一氧化碳中毒的知識；「居家守護者」模擬火災情境，教導民眾在住警器響起後的應變措施與逃生技巧，並設有濃煙體驗帳體驗低姿勢逃生；「急救小先鋒」宣導如何正確的操作AED自動體外心臟去顫器，現場備有小安妮供孩童體驗心肺復甦術CPR按壓；「小小消防員」設置層層關卡，讓小朋友體驗爬梯、侷限空間穿越及槌擊等消防員火場基礎任務；「繩乎奇技」設置斜降體驗，讓小朋友在安全防護下，感受繩索救援的驚險與刺激；「前線救援」模擬射水搶救，小朋友需操作水帶和瞄子射水，擊倒充氣靶完成任務；「應變專家」透過釣魚遊戲及情境問答卡，讓民眾辨識並學習如何避免產生一氧化碳中毒的環境。

八德分隊長李昀浩說，特別感謝巧克力共和國提供優良的場地，且為增加活動精彩程度，館方額外準備巧克力相關紀念品送給參與活動的小朋友，吸引了超過200名孩童及家長共襄盛舉，也感謝各位消防及義消夥伴們的辛勞；希望透過今天的活動，以寓教於樂的方式讓各位大朋友、小朋友都能成為居家安全的「應變專家」，讓消防安全成為你我的共同責任。

