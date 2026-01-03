即時中心／徐子為報導



這波強烈大陸冷氣團來襲，讓全台都有感，其中，台北市消防局統計，從昨（2）天凌晨至今天上午，有7人獲報內科到院前心肺功能停止（OHCA），救活1人，台北市府提醒民眾應注意家中長者的保暖措施。





北市災防辦從元旦起發布低溫提醒，指出昨晚間至今清晨，北市低溫下探攝氏11度，文山、南港等近山區平地受輻射冷卻效應影響較顯著，有機會出現9至10度低溫，建議心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖，若早上要出門，也宜先在家裡暖身再出門。



北市消防局統計，從2日0時至今上午10時，OHCA送醫7人，救活1人。消防局強調，強烈大陸冷氣團來襲，氣溫驟降，提醒民眾應注意家中長者的保暖措施，並注意用火用電安全，用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／低溫來襲！北市OHCA送醫7人 僅救活1人

更多民視新聞報導

民進黨高雄政見會 許智傑：我是唯一理工科出生的候選人

陳敏鳳辣問「初選後如何團結」？賴瑞隆這樣回

餘生獻給高雄！承諾對市民「惜命命」 邱議瑩：為了民主該兇就兇

