低溫來襲 南投榮服處深入社區訪視強化榮民冬季照護

▲南投縣榮服處王怡文處長偕團隊訪視關懷榮民眷、提醒留意早晚溫差變化、適時添衣。(圖：南投縣榮服處提供)

近日氣溫驟降，冷空氣頻繁南下，使長者健康風險大幅提升。南投縣榮民服務處即日起全面啟動冬季關懷行動，透過到府訪視與電話關懷雙軌並行，主動掌握轄內榮民及眷屬的健康與生活狀況。南投榮服處王怡文處長偕團隊前往多個榮民家庭探視，提醒長者留意早晚溫差變化、適時添衣並保持室內溫暖，以避免低溫引發心血管疾病或慢性病惡化。

榮服處表示，在訪視行程中，王處長亦特別前往探望日前因車禍受傷的榮民張先生，了解其治療進度與生活情形，並代表榮服處致贈急難救助金及營養品，希望在復原期間提供即時且具體的支持，減輕其醫療與生活負擔。張先生感謝榮服處的關懷，表示事故後身心壓力沉重，此次慰問不僅帶來實質協助，更讓他感受到榮服處持續在身旁守護的力量。

王處長指出，季節交替向來是長者健康的高風險期，南投縣榮服處已全面啟動冬季關懷機制，透過電話聯繫及到府訪視雙管齊下主動掌握健康狀況與潛在需求。她提醒長者務必注意保暖、避免清晨外出，若有身體不適應早就醫，亦可隨時與榮服處聯繫尋求協助。同時強調，榮服處不僅提供行政服務，更在日常生活中擔任榮民與眷屬的守護者；未來將持續強化冬季訪視與弱勢照護工作，確保每位榮民在寒冬中都能獲得充分且溫暖的支持。