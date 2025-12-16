低溫來襲 新北啟動關懷行動守護街友長者

（記者陳志仁／新北報導）近日受輻射冷卻及東北季風影響，北部水氣增加，早晚氣溫偏低；新北市政府提前啟動低溫關懷行動，社會局長李美珍率領街友外展服務中心結合消防與志工團隊，深入街友露宿地點並關懷獨居長者，發放禦寒物資與提供即時協助，守護弱勢族群安全。

圖／近日日夜溫差大，17日起東北季風將增強，新北市政府社會局提前啟動街頭關懷，提供禦寒物資。（新北市政府社會局提供）

新北市街友外展服務中心表示，自入冬以來已持續深入各街友的露宿熱點進行關懷訪視，除提供保暖衣物、睡袋等禦寒物資外，也加強宣導避寒與安置機制，協助街友在低溫期間獲得安全照顧；街友阿發分享，每週都有志工前來關心，平日亦有外展中心社工與區公所人員定期訪視，並能使用洗澡車服務，讓他在寒冬中感受到社會的支持與溫暖。

廣告 廣告

在獨居長者關懷方面，李美珍指出，市府已動員各區公所、里長及志工團隊，主動以電話或到宅方式關心長者近況，提供防寒與健康保健資訊，並提醒長者使用保暖設備及熱水器時，務必注意電線安全與室內通風，避免發生一氧化碳中毒等意外；如遇緊急狀況，長者可透過緊急救援系統通報中興保全，或直接撥打 119 尋求即時協助。

李美珍強調，低溫期間是街友、獨居長者及弱勢家庭最需要關懷的時刻，社會局已提前部署，除發放禦寒物資外，也積極結合警察局及各場地管理單位，勸導個案接受安置服務，各區公所同時透過電子看板、臉書等社群平台發布低溫關懷與防寒資訊；呼籲民眾若發現需要協助的街友，可撥打 1999 市民服務專線或 2956-0095 通報新北市街友外展服務中心，將有專人即時提供協助。

更多引新聞報導

新北培訓數位陪伴員 助長輩跨越智慧生活門檻

入冬首波冷氣團來襲 新北啟動全方位防寒機制

