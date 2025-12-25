低溫來襲！洗澡猝死增多 長輩風險最高「1成無疾病史也驟逝」

日本鹿兒島大學研究所法醫學研究團隊最新調查顯示，冬季期間洗澡猝死案例明顯增加，其中9成死者為65歲以上長者，約半數患者生前患有高血壓，研究團隊特別提醒高血壓患者應格外注意，但也有1成猝死長者無疾病紀錄，要特別當心。

根據《朝日新聞》報導，數據顯示近半數的洗澡猝死事件集中在12月到2月的冬季期間，顯示低溫環境與死亡風險密切相關。 （示意圖／Pixabay）

這項大規模研究分析了2006年至2019年間，鹿兒島縣內發生的2689起浴室突然死亡案例。根據《朝日新聞》報導，數據顯示近半數的洗澡猝死事件集中在12月到2月的冬季期間，顯示低溫環境與死亡風險密切相關。

研究人員針對2157起可確定發生日期的案例進一步分析後發現，無論是「最高氣溫」、「最低氣溫」或「平均氣溫」，溫度愈低，在洗澡時猝死機率就愈高。日夜溫差愈大的日子，暴斃事件也呈現明顯上升趨勢。

血壓劇烈波動被認為是引發洗澡猝死事件的原因之一。當人體從溫暖室內移動到寒冷的更衣間、浴室，再進入熱水浴缸時，血壓會發生劇烈波動。

泡澡時將身體完全浸泡至肩膀高度，因此一旦失去意識或是身體不適，很容易淹沒在浴缸內溺斃。 （示意圖／Pixabay）

日本人獨特的泡澡文化也被視為造成洗澡猝死意外的重要因素。由於習慣將身體完全浸泡至肩膀高度，因此一旦失去意識或是身體不適，很容易淹沒在浴缸內溺斃。

研究指出，約10%的死者生前完全沒有相關疾病紀錄，顯示即使是健康的長者，在特定條件下仍可能面臨洗澡猝死風險。

