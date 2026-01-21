低溫來襲！發送暖暖包關心老者生活 童子瑋：將持續走訪各大社區 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

因應近日低溫來襲，關心市民健康與生活需求，基隆市議長童子瑋於今（21）日前往誠仁社區，發送暖暖包，向社區居民表達關懷，並提前祝福市民新年平安、溫暖。童子瑋表示，為社區長輩與居民送上一份實際的溫暖，也特別提醒長輩在寒冷天氣中務必注意保暖，並鼓勵多走出家門、到社區關懷據點與鄰里互動交流，透過彼此陪伴與互動，養成有助於延緩老化的良好生活習慣。

童子瑋表示，他未來也將持續走訪各大社區，主動與長輩面對面互動關懷，最重要的就是時刻保持對所有市民的關心，期盼讓大家在寒流來襲之際，依然能感受到社會的溫暖與支持。

針對近期市民關心的水管老舊與修復問題，童子瑋指出，他先前受訪時就表示台水公司有重要的施工責任，但市政府是與民眾最直接的單位，資訊的流通當然也是職責，市府應在第一時間掌握狀況，與水公司協調處理、公布最新資訊讓市民知道。

童子瑋也呼籲，基隆市有很多老舊的管線，針對各路段的管線更新進度，市府應該召集水公司追蹤進度、公布期程，不應該頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不需要政治口水，把事情做好，以市民的生活為優先。

照片來源：童子瑋辦公室提供

