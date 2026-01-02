低溫來襲 衛福部啟動關懷街友4措施 (圖)

適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 21