低溫來襲 衛福部啟動關懷街友4措施 (圖)
受強烈大陸冷氣團影響，全台急凍，衛福部與地方政府合作啟動關懷街友4大措施，衛福部長石崇良（左5）等人2日親自到台北車站關懷街友避寒狀況。（衛福部提供）
中央社記者沈佩瑤傳真 115年1月2日
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 568
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 129
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 9 小時前 ・ 292
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 21
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 81
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 46
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 13 小時前 ・ 435
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 147
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 31
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 228
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 16
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 124
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 22
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 7
轟藍白提彈劾浪費時間！賴清德：我不貪不取
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院院會日前通過彈劾案後，將邀賴清德列席說明。對此，賴清德今（1）日嗆聲說，他去年上任...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 405
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 34
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 93