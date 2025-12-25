低溫來襲 護心3式不可少
近期冷空氣一波接一波，聖誕佳節遇濕冷天氣，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷。國民健康署呼籲有心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，以及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生。
為協助民眾在低溫期間守護心臟健康，國民健康署提醒牢記「護心3式」，安心過節：
一、外出飲食應節制：聖誕聚餐，應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。
二、回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。
三、維持良好作息：避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足七至九小時。
節日歡聚之餘，國民健康署沈靜芬署長提醒，民眾平時應注意自身三高狀況，三高初期多無明顯症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害，建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險，平安健康迎接溫馨的聖誕節與歲末年終。
