即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署科長林秉煜今（20）日上午說明，今天持續受東北季風影響，各地清晨溫度偏低，最低溫出現在馬祖僅11.8度，其他地區則為12到16度；昨（19）天低溫分布在北台灣居多，今天低溫前五名則分布在中部居多，預估東北季風會持續影響至週六（22日）後才會減弱，直到週日（23日）各地溫度會明顯回升。另，預估下週一（24日）晚間至下週三（26日）會受下波東北季風影響，早晚溫度還是偏涼。

廣告 廣告

針對今天清晨低溫前五名，林秉煜表示，第一名為馬祖11.8度、第二名為南投12.8度、第三名為雲林12.9度、第四名為金門12.9度、第五名為苗栗13.1度。

快新聞／冷

今日清晨6點低溫分布。（圖／氣象署提供）

一週溫度趨勢方面，林秉煜指出，今天溫度大抵維持20至26度之間，雖較溫暖則為中南部地區，但可能對當地而言感受仍偏涼；明天清晨溫度會落在18到20度之間，雖溫度有回升，但感受依舊偏涼；週五（21日）至週六（22日）可以看到每天會回升1到2度；感受較溫暖的時候則為週日（23日），各地白天高溫可以到26度，甚至接近30度，但當天清晨溫度僅落在18到20度，因此日夜溫差恐達8到10度。

直到下週一（24日）溫度雖略為下降，但像北部感受還是有26度高溫，而中南部及花東則為26到29度，而隨著晚間東北季風報到，北台灣溫度下降會有感，中南部則要等到下週二（25日）、下週三（26日）溫度會略降；下一波東北季風影響下，北台灣下週二（25日）會只剩下22度高溫，中南部則維持28度。

快新聞／冷

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢部分，林秉煜提到，今明降雨區域為桃園以北、東半部迎風面偶爾會有零星、局部降雨；週六（22日）至下週一（24日）白天降雨區域會縮小，僅在基隆北海岸及東半部地區；隨著下週一（24日）晚間東北季風報到，雨區擴大至桃園以北、北部、東半部。至於，下週二（25日）東北季風帶來乾空氣，雨區範圍會縮小，桃園以北、東半部為零星、局部降雨。

快新聞／冷

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

原文出處：快新聞／低溫來襲！「這日」溫度明顯回升 下一波冷空氣報到時間曝

更多民視新聞報導

今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下

必須支持！山富董座建議台灣「週休五日」 網力挺：選總統

陽明交大附中學生衝斑馬線差點被撞 交通處竟稱「無法設置紅綠燈」

