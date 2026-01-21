低溫來襲！醫師提醒「3類假暖食物」暖不住身體：反而更冷

醫師黃軒提醒，民眾若依靠高糖飲料、重辣食物或酒精取暖，可能只是「假暖」，反而會熱度流失更快。（翻攝自photo-ac）

中央氣象署今（21日）發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，自今日起至週五（23日）天氣寒冷，外出民眾應做好禦寒措施。醫師黃軒提醒，面對寒流，民眾若依靠高糖飲料、重辣食物或酒精取暖，可能只是「假暖」，反而會熱度流失更快；真正能禦寒的方法是攝取足夠蛋白質、適量好脂肪，以及溫和辛香料，讓身體能夠產生熱能。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，高糖熱飲如奶茶、黑糖飲、甜湯等，會讓血糖快速上升又下降，產熱下降，反而會讓手腳更冰涼；純辣刺激食物如麻辣鍋、重辣湯，刺激神經、流汗散熱，熱度快速退去後會更怕冷；酒精飲料讓血管快速擴張，雖然感覺暖，但實際溫度流失更快。這些食物的共同特徵是讓人短暫暖和、引起流汗，但實際熱量散失夠快，1～2小時後反而更冷。

真正能提升身體溫度的飲食包括：攝取足夠蛋白質，如魚、蛋、豆腐、瘦肉，可透過消化過程產熱；攝取橄欖油、堅果、魚油等好脂肪，提供穩定能量釋放；以及加入薑、蔥、蒜等溫和辛香料，促進循環而不冒汗。黃醫師強調，真正有效的禦寒是身體真的能產生熱能，「假暖」暖的是感覺，而不是身體。

