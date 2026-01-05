低溫來襲「醫院急診恐壅塞」 醫師工會：UCC救不了

〔記者侯家瑜／台北報導〕為了分流假日湧入急診的輕症病人，讓大型醫院急診能專注搶救重症，衛福部自去年11月起，在全國設置13處「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)。不過政策上路數月後，台北市醫師職業工會今指出，UCC整體運作成效持續低迷，對舒緩急診壅塞的實際幫助相當有限。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，根據統計，自11月至今，全國UCC每日平均看診人數僅約350人，甚至有不少天數低於300人，還不及一間急救責任醫院單日急診量。值得注意的是，健保署自11月中起已不再公告各UCC的個別看診人數，據了解，台北、新北5處UCC的就診量僅占全國不到2成，平均每小時僅服務1名患者。

陳亮甫直言，實驗性政策應有明確的檢討機制與退場條件，否則恐形成資源錯置。他進一步分析，以目前UCC配置的人力計算，每處每天人事成本約12萬元，全國13處合計高達156萬元，即便扣除民眾部分負擔，政府每日仍需支出約150萬元。反觀若這350名輕症患者直接前往醫學中心急診就醫，健保支出約僅30至50萬元，等於UCC的成本是原本急診給付的3至5倍。他也坦言，UCC剛推出時尚有政策新鮮感，如今新聞熱度下降，未來就診量恐怕更難突破瓶頸，反而加深急診現場人力緊繃的不公平感。

至於UCC為何叫好不叫座？陳亮甫從民眾就醫行為分析，點出3大關鍵原因。首先，急診與UCC的自付額差距不大，週末就醫的民眾多半願意直接「一次到位」；其次，在雙北都會區，即使假日仍能找到營業的基層診所，交通便利性高於UCC；第三，UCC多設於醫學中心周邊但仍有距離，民眾擔心被轉診「白跑一趟」，乾脆直奔大醫院急診。

陳亮甫強調，醫療投資本身不等於浪費，理解政府希望提出新解方，但仍建議應更務實調整方向。包括為現有UCC設定明確KPI，若成效不彰就應及時退場或更換場址；設置院前諮詢管道，讓民眾可透過電話或線上評估是否適合前往UCC；若UCC被定位為韌性醫療的一環，也應比照社區急救站納入定期訓練；同時正視UCC與急診之間高達3倍以上的資源落差，避免醫護勞動力被進一步壓縮。

陳亮甫也提醒，25至26年冬季最寒冷時節已到，天氣轉冷時民眾就醫意願降低，但一旦回暖、放晴，急診往往瞬間爆量，盼政府能及早檢討UCC策略，協助醫療體系撐過最嚴峻的寒冬。

