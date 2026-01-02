低溫來襲！3類人「正確抗寒」 4招教你顧好心血管

〔記者侯家瑜／台北報導〕2026年新年到，而冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低，衛福部國健署長沈靜芬提醒，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。

沈靜芬表示，掌握4項健康生活習慣，才能降低慢性病發生風險，「氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。」她指出，低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高(高血壓、高血糖及高血脂)、過重或肥胖、吸菸等問題。

國健署調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。為此，國健署提供4項建議，呼籲民眾在天冷時同步做好保暖與健康管理：

