低溫催紅葉 台南左鎮光榮實小楓香添美景

台南左鎮光榮實小校園內的楓香轉紅，為校園添美景。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕受到冷氣團影響，氣溫驟降，台南左鎮光榮實驗小學校園內的楓香也被催紅，紅色、橘色漸層的樹葉，為校園增添季節美景，讓外地訪客也驚艷。

光榮實小校園內的樹木因應四季有不同的樹種，校長蔡坤良表示，校方在選擇樹種時，希望學生「處處可學習，時時季節可學習」，看著學校的樹木變化，就知道大地季節的轉變。該棵楓香約於7年前栽種，每年冬天葉片都會轉紅，近日因為低溫，紅得特別漂亮。

校內還有5棵有故事的大葉欖仁，學校與緊鄰的左鎮化石園區進行「館校合一」工程時，大葉欖仁曾搬到山上花園水道博物館寄住2年左右，待2019年工程完工後才又搬回校內，如今枝葉繁茂，生長正常。

另外，由校舍及化石園區館舍包圍的巨大雨豆樹，則是50年前學校學生所植。

台南左鎮光榮實小的大葉欖仁，曾於「館舍合一」工程施工時，移居他處，工程完工後再回到校內。(記者劉婉君攝)

