低溫催開花! 信義梅花綻放7成 遊客:宛如下雪

中部中心／張家維 南投報導

強烈冷氣團發威，讓南投信義鄉的梅園越冷越開花！花開約有七成，不少民眾已經前往朝聖美景；一樣也是美景，在合歡山上，9日上午持續下雪，路面不時出現"風吹雪"的景像；另外，台東山區持續飄雪和冰霰，從向陽山屋至嘉明湖一片銀白世界。

風呼呼地吹，雪花迎面；台東山區溫度夠低，步道鋪上一層白雪，高山協作員踏雪前進，將食材器具負重揹上到嘉明湖山屋；





強烈冷氣團催花開！ 南投信義梅花陸續綻放盛開7成

台東高山降雪 嘉明湖山屋附近白雪靄靄（圖／畫面來源：熊出沒團隊 提供）

一樣風聲咻咻，一陣冷風吹過，這不就是傳說中的"風吹雪"，就在合歡山公路上演。9日清晨溫度零下6.4度，持續下雪。前往追雪的民眾分享畫面，笑稱這是就是"看到心寒的感覺"。





南投信義鄉的梅花 烏松崙與風櫃斗和外坪頂陸續綻放 （圖／翻攝畫面）





空拍鏡頭下，一樣的雪白，但不是下雪，是越冷越開花的梅花！連續的寒流冷氣團，南投信義鄉的梅花陸續奔放，在烏松崙與風櫃斗和外坪頂，已經進入賞花期。隨意擺拍，就很美麗。優雅綻放枝頭、雪白高潔，置身其中如入仙境。氣溫持續低溫，花況綻放約七成，美景當前。低溫催梅盛開，也催著民眾把握時間上山，信義鄉梅花陸續綻放，到月底都是賞花黃金時刻。





南投信義鄉的梅花 烏松崙與風櫃斗和外坪頂陸續綻放 花期約至一月底（圖／民視新聞）













