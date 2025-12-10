低溫再下修！今晚起3地區有雨 周末「氣溫溜滑梯」驟降10度

東北季風持續影響，今（11）天清晨輻射冷卻，本島最低溫落在南投11.6度，北部、東半部地區高溫回暖到25度左右，不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨天氣，而週末大陸冷空氣南下，有望挑戰冷氣團等級「北部恐驟降10度」，關鍵轉折點在就在週六（13）晚上！

中央氣象署指出，今天上午台灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

氣溫方面，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，夜晚清晨各地低溫約16至20度，西半部日夜溫差大；離島方面，澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。

12/11全台天氣預報。圖／中央氣象署

東北風增強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海、恆春半島及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象專家林得恩指出，美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵台灣，預估在14日晚間至15日清晨降溫最為顯著，「全台各地冷的非常有感」，中部以北11至13度、南部及東部只剩13至14度，且由於15日之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，「低溫再度明顯下修」，各地夜間與清晨體感溫度格外寒冷！





氣象署也提醒，周末冷空氣來襲關鍵轉折點在週六（13）晚上，氣溫開始「溜滑梯式下降」，接著明顯有感冷空氣發威，「週一將達到最冷」，好消息是乾冷而非濕冷，各地多為晴朗好天氣，且影響時間不長，預計下週二就回暖。

週六到週日氣溫溜滑梯下降。圖／中央氣象署

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，11日清晨至上午西半部風速仍弱，午後環境風場轉為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

