低溫再下修 周末冷氣團發威 專家示警：格外寒冷

今天下午東北季風增強，北部、東半部轉濕涼；周六（13日）更強的冷空氣開始南下，周日至下周二清晨最冷，低溫跌破10度，將是入冬首波大陸冷氣團。氣象專家林得恩提醒，周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨降溫最明顯，由於乾冷空氣搭配輻射冷卻效應加成，低溫會再下修，全台格外寒冷。

林得恩今天上午在臉書發文指出，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估周日晚間至下周一清晨降溫最為顯著，全台各地將會冷得非常有感。

林得恩表示，下周一清晨中部以北地區最低溫預測落在11至13度之間，南部及東部地區最低溫也只有13、14度；沿海空曠地區及河谷地形區域低溫則可能再降個1、2度。

林得恩提醒，由於下周一起環境水氣明顯變少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，各地夜間與清晨體感溫度格外寒冷。

中央氣象署指出，周六冷空氣南下，周日、一強度達大陸冷氣團，各地天氣偏冷，大致晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周日中部以北山區有零星短暫雨，由於水氣減少，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。

氣象署表示，下周二大陸冷氣團減弱，白天起氣溫逐漸回升，北部及東北部天氣仍較涼，新竹以南地區清晨輻射冷卻作用影響，日夜溫差大。

