低溫剩7度！北東、恆春冷雨纏綿最久到週末 山區道路防結冰

另1波強烈大陸冷氣團即將到來，同時有輻射冷卻影響，局部最低溫在下探7度，北部、宜蘭需先注意降溫狀況。另北部、東半部與恆春半島有降雨機率，天氣預計到週末才會好轉。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，新1波強烈大陸冷氣團5日將南下，北部、東半部、恆春有降雨機會，桃園以北和宜花為局部短暫雨，竹苗地區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

北部的雨勢在6日開始減緩，強烈大陸冷氣團預計會在9日至10日趨弱，東半部、恆春一直到7日至11日期間都可能下雨，其他地區天氣晴到多雲，整體較乾。

此外，北部、宜蘭山區道路可能因強烈大陸冷氣團出現結冰，且5日下半天沿海風力將增強，提醒民眾多加注意。

由於輻射冷卻影響，西半部、花蓮縱谷4日晚間至5日溫度較低。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，5日清晨有輻射冷卻，高雄以北、宜花、金門低溫下探10度以下，接著強烈大陸冷氣團白天起南下，北部和宜蘭高溫20度至22度，中南部為22度至25度，且各地5日入夜後陸續轉冷。北部、宜蘭6日降到14度至16度，中南部也僅20度。

強烈大陸冷氣團與輻射冷卻作用同時發威，上半週北部和宜蘭有明顯低溫。（圖／中央氣象署提供）

7日至10日清晨，受輻射冷卻影響，各地大致在10度至15度區間，局部地區會再低約3度。到了白天，北部和宜蘭16度至18度，中南部約20度。隨著冷空氣在9日至11日轉弱，各地些許回溫，北部約18度至20度，中南部為20度至24度。

