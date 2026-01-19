低溫大寒來襲 補充能量靠這幾味

〔記者胡如虹／台北報導〕今(20)日起進入一年的最後一個節氣「大寒」，楊麗花、曹金鈴、陳亞蘭等藝人的氣功老師彭繼祖表示，大寒需要補充能量，飲食口味宜多元化，可以吃八寶飯、什錦菜、春捲等，讓冬藏的種類更豐富；也可以吃些酸白菜湯、酸辣湯，因為現在肝木缺水很硬，酸入肝，吃些酸能讓肝柔軟、筋柔軟，但不能吃太過。

彭老師說，大寒一過就迎新立春，又一個新的24節氣開始。大寒，更要防風禦寒。尤其是今起又值寒流低溫特報，要多注意頭部保暖。環境的冷熱溫差大，血管一下放大、一下又縮小，容易讓腦幹、動脈、心臟出問題。血液流通不良，形成局部循環障礙，很容易瘀滯造成血栓，形成心肌梗塞、腦中風；血壓變高、容易累、手腳舉不起來，神經傳導不通暢時，就容易跌倒。

彭繼祖老師表示，大寒飲食宜多元化。(記者胡如虹攝)

這段時節是腎氣修復元氣的時間，腎臟系統調適出問題、腎臟不好的人，會從腎影響肺、肺影響心，心肺功能就出問題，比較容易發生心肺積水。腎水不足，虛火上升，經常就會覺得口乾舌燥、嘴中沒唾液、喉嚨乾痛、頭昏、眼花，脖子硬緊等狀況，多是受節氣影響，此時不宜常吃補、不宜多喝酒。

大寒節氣對應腰椎第3椎，攸關生殖與泌尿系統，特別是婦女。大寒時，腰椎第3椎特別容易酸，可以自己反手，用手指揉揉、壓壓、輕輕刮刮，把氣理順。

《大寒的節氣保健》

1.日常保養：疏頭、扣齒、擰耳朵、搓腰、拍命門(仙骨)活絡身體。

2.拍委中穴(膝蓋後方橫紋中點)到承山穴(小腿背部正中，踮腳或用力伸直小腿時會突起的尖角凹陷處)，助膀胱經順暢。

3.從環跳穴(站立情況下雙腳張開120 度，此時屁股兩側最凹陷處)，由上往下一直敲到膝蓋，幫助氣血循環順暢。

4.拍膽經光明穴(在小腿外側部，外踝尖上五寸，腓骨前緣凹陷處)至懸鐘穴(在小腿外側，當外踝尖上3寸，腓骨前緣)理順經絡。

