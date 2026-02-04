低溫天氣（組詩）／袁帥

袁帥

1.新 春

紅燈籠佈局在房前

新春，盛情難卻地來到人間

鞭炮響起第一聲春雷

驚醒草木的殘夢

一大把陽光，指向遙遠的未知

方向，格外清晰

不忘攜帶愉悅作鑰匙

打開彼岸的鎖

2.殘 冬

石子，像蜷縮的小鳥

將欲再次起飛，逐出名次

落葉仰望著光禿樹枝

猜想誰最有可能接替自己曾經的位置

風寒，搖尾乞憐

到萬不得已的時候，它會搖身一變

固執的霧，散得不知不覺

日子是慢慢亮起來的

3.正 午

可望不可及的白雲，寬寬厚厚

那是蒼穹的聖旨

鳥群，把反復試翼翔空的定律

撒落在樹梢上

樹梢把翻山越嶺的風舉得高高的

讓它高於世風

我是一塊厚玻璃，佇立在路口

只許陽光滲入

4.室內的光斑

我以為是個銀幣

彎腰海底撈，怎麼也撈不起

我以為是塊獎章

斜身用定海神針探，三番五次也探不響

我以為是馬年好運的縮影

換了個角度看又瞬間消失於海面

也許它正是神靈的指點吧

依舊俯瞰人間每一格海嘯

好像雪峰之巔的

那份寧靜致遠

5.異樣清潔工

垃圾，提土旁

塵土高高地飛揚跋扈，任性

清潔，三點水

及時傾盆一場場暴雨蕩滌，除汙必盡

包括隱蔽在條文下的

這人間，似乎永遠是個污染源

盆，永遠持緊

6.低溫天氣

寒雨，蟲子一樣飛飛撞撞

日子一直漏洞百出

北風已然是小鎮上最靈敏的舌頭

在臉上任意舔舐

雲層一手遮天，把這人間

遮成一只烏篷船

我心中有只蟄伏已久的叫天子

在秘密振動翅膀