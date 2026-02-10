低溫奪命？彰化街友清晨倒地亡 監視器揭最後15分鐘身影

彰化一名街友10日中午被發現陳屍彰化藝術館旁人行步道。（翻攝畫面）

近期冷空氣南下，全台氣溫偏低，彰化縣中山路二段、彰化藝術館後方今（10）日中午發生一起死亡案件。一名年約50歲的許姓街友被發現倒臥地上，明顯無生命跡象。警方與消防局獲報後趕抵現場，確認男子當場死亡，未再送醫。

發於中午12時40分，一名陳姓街友發現許男躺在藝術館旁人行步道，久喚不應，請清潔人員通報119。救護隊抵達後，判定男子已無呼吸心跳，呈現明顯死亡狀態。陳姓街友向警方表示，許男長期在附近休息，兩人同為街友，但並無親屬關係。

監視器拍下最後身影

警方調閱周邊監視器，影像顯示許男在上午6時55分仍獨自在案發地附近坐臥，約7時10分後便倒臥不動，之後再未起身。現場勘查未發現打鬥痕跡，也無明顯外傷或可疑跡象，因此初步排除外力介入。警方並依現場遺留的身分證件聯繫家屬到場協助筆錄，全案已報請彰化地檢署相驗，以釐清真正死因。

是低溫害的嗎？待相驗揭曉

依消防局統計，從8日上午8時到今日上午8時的 48 小時內，共執行90件一般救護，並有7件非創傷 OHCA（到院前心肺功能停止）送醫。許男個案未列在統計內，但其衣著單薄、赤腳倒臥路旁是否為低溫誘發猝死仍待查。

警方強調，目前尚無法判定死因與天候是否相關，仍需等待檢方相驗結果。

