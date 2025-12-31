低溫奪命！心臟科醫點名「浴室最危險」 上午10點後再運動

浴室環境因溫差劇烈，已成為冬季猝死事件頻繁發生的場所，民眾應特別注意盥洗時的保暖措施。振興醫院心臟外科主任莊義成提醒，氣溫驟降會導致人體周邊血管收縮，進而使血壓急速上升，這種血壓變化可能引發冠狀動脈硬化斑塊破裂，最終造成心肌梗塞；此外，低溫環境也會增加心臟負荷，提高心律不整的發生機率。他特別指出，年長者、三高患者、生活習慣不良者、有抽菸飲酒習慣者以及肥胖族群，在低溫來襲時面臨較高的猝死風險。

氣溫驟降會導致人體周邊血管收縮，進而使血壓急速上升，這種血壓變化可能引發冠狀動脈硬化斑塊破裂，最終造成心肌梗塞。 （圖／Photo AC）

針對浴室安全，莊義成強調，盥洗沐浴時絕對不可使用冷水，也應避免剛起床或剛進門就立即洗熱水澡，建議讓身體逐漸回暖後再進行盥洗，以減少溫差對血管造成的刺激。他建議可在浴室裝設暖風機，避免冷熱交替造成血管劇烈收縮。

關於起床時的注意事項，莊義成表示，早晨醒來應避免姿勢變化過快，可先在被窩中輕輕活動四肢，例如握拳、伸展手臂或腳趾，讓身體從靜止狀態過渡到活躍。緩慢坐起後，最好保持坐姿約三十秒，期間可做簡單深呼吸、穩定血壓、避免頭暈，最後穿上襪子再讓腳接觸地面，同時扶床慢慢站起以免跌倒。

莊義成建議，起床後應先喝一杯溫開水，有助於提升體溫並促進血液循環；他也提醒應避免過早進行晨間運動，建議等到上午十時或氣溫回升後再進行。心血管疾病高危險族群若要運動，應先以低強度活動為主，例如散步、太極拳或室內瑜珈，並需要充分進行熱身，確保身體逐漸適應運動強度。

在保暖措施方面，莊義成建議睡覺時可在棉被外加一層毯子增加保暖效果；睡前將隔天的衣物放置床邊，起床後立即穿上，減少冷空氣對身體的刺激。外出時建議採用多層次穿衣法，方便依溫度變化隨時增減衣物；他也建議佩戴圍巾及毛帽，保護耳朵、頸部等容易忽略的部位，戴口罩護口鼻也是不錯的選擇。

浴室環境因溫差劇烈，已成為冬季猝死事件頻繁發生的場所，民眾應特別注意盥洗時的保暖措施。 （示意圖／Pixabay）

莊義成指出，可適度使用暖氣將室內溫度維持在攝氏二十度到二十四度，夜間睡眠時不宜低於十八度，但暖氣可能讓室內空氣乾燥，可使用加濕器維持室內溼度在百分之四十到六十，以減少乾燥引起的皮膚、口鼻不適。從溫暖室內到寒冷室外前，建議要先進行暖身活動。

莊義成表示，充足的睡眠有助於增強免疫力及維持心血管健康，須避免熬夜或過度疲勞；在飲食方面，應減少高油、高鹽食物攝取，並避免暴飲暴食。他也提醒，寒冷天氣容易引發情緒低落，可以透過聆聽音樂、與親友交流等方式保持心情愉快。莊義成強調，民眾應定期量測血壓、血糖、膽固醇，有三高問題者務必遵醫囑服藥；若感冒後出現胸悶或心悸等症狀，應立即尋求醫療協助。

