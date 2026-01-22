低溫強襲！ 全台29人無呼吸心跳送醫

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續發布低溫特報，根據消防署統計數據，昨（21）日上午8時至今（22）日上午8時，全台共出現29起非創傷到院前無呼吸心跳救護案件。

21日上午8時至22日上午8時全台發生29起非創傷無呼吸心跳救護案件 。（示意圖／記者陳奕廷攝）

中央氣象署指出，今（22）日至明（23）日上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

根據消防署統計顯示，昨（21）日上午8時至今（22）日上午8時，全台發生29起非創傷無呼吸心跳救護案件。消防署呼籲，民眾一旦感到身體不適，應立即就醫，勿輕忽寒流帶來的健康威脅。

