低溫影響台7甲南山至勝光路段 限掛雪鏈夜間結冰封路管制

【記者 林明益／宜蘭 報導】台7甲線35.9K 南山村米摩登路段（南山往台中方向約6公里處），因邊坡坍方搶修後仍處不穩定狀況，於今(2)日17時30分起實施夜間預警性道路封閉。另受強烈大陸冷氣團影響，今(2)日夜間起氣溫驟降持續影響至1月4日，宜蘭高山區域環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫將下降至冰點，中橫公路宜蘭支線台7甲線30k至51k(南山至勝光)路段因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰(雪)機率。

東區養護工程分局獨立山工務段將加強南山至思源埡口路段夜間巡查，倘因夜間山區低溫造成台7甲線路面有結冰現象時，不排除擴大封路管制區域為南山至勝光間路段。

因應路面結冰，公路局東區養護工程分局獨立山工務段及中區養護工程分局谷關工務段，預計應變及管制措施如下：

台7甲線30K(南山)~51K(勝光)日間路面局部結冰或積雪時，將立即除冰或進行防滑措施；較長路段結冰，無法立即除冰及無法提供車輛安全通行時，以限加掛雪鏈管制通行，惟甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段；公路單位將視現場氣候及路面狀況，亦不排除提前啟動限加掛雪鏈或夜間道路結冰封閉管制通行等措施。

用路人應提前確認天氣與路況，以及自身狀況，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行與注意個人保暖裝備，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。高山氣候嚴峻變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。

公路局呼籲用路人行駛前請事先作好行程規劃，強烈大陸冷氣團或寒流影響低溫特報期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要儘量避免進入山區公路，多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），隨時注意收聽廣播訊息，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。（照片東區養護工程分局提供）