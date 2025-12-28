低溫很致命！雪山接連2起山難 管理處急籲：量力而為別勉強前行

桃山主峰積雪達20公分。翻攝自雪霸國家公園臉書



雪季登山風險高！近日雪山接連發生兩起疑因失溫導致的山難事件，雪霸國家公園管理處今（12/28）特別發文提醒，低溫與風寒效應具高度致命性，請山友務必提高警覺，審慎評估自身能力與環境條件，切勿因既定行程而勉強前行。

先後兩起失溫仍在救援中

雪管處副處長許嘉祥指出，本月26日，一行6人登山隊通報，來到雪山西稜縱走路線匹匹達山時，林姓山友失溫昏迷，已呈現OHCA（到院前停止呼吸心跳），由於山區天候不佳，直升機無法執行救援，集結苗栗消防局、雪見站、保七第五大隊的10人地面救援小隊正持續挺進中。

另一起則發生於27日，一支5人登山隊於雪山西峰東南側博爾克草原附近，田姓成員失溫無力，與梨山消防分隊聯絡出勤事宜，今晨隊伍回報田男已於半夜失去生命跡象，也因為天候不佳，直升機仍待轉晴才能起飛，目前由台中市消防局、武陵站及保七五大隊共5人小隊前往救援。

雪管處表示，對於接連兩起不幸山難事件，深感遺憾；並指出雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。

雪管處提醒，低溫很致命，請勿輕忽，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，量力而為、審慎規劃，切勿因既定行程而勉強前行。

為強化雪季安全管理，雪管處已請各管理站加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項。由於山區部分路段通訊不良，請山友務必攜帶衛星定位或通訊設備，並下載使用「國家公園登山APP」，完成入園與報平安機制。

不符規定將取消入園資格

雪管處指出，115年雪季生態保護區入園申請規定已於日前公告，即日起至3月31日止，入園須採線上申請，並依規定檢附雪攀裝備及相關自我檢查表。建議申請聖稜線之隊伍建議3人以上，屆時將於登山口進行文件查核作業，若領隊未到場或不符規定者，將取消全隊入園資格。

雪管處表示，根據中央氣象署預測，跨年夜及元旦期間仍偏涼有雨，31日晚間起冷空氣再度南下，元旦後恐迎來長時間強冷空氣，山區氣候變化快速，登山活動務必做好萬全準備。

