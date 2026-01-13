低溫心血管大警報！彰化48小時105人送醫 6長輩OHCA命危

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻效應，全台早晚氣溫明顯下探，低溫也讓急病送醫案件暴增。彰化縣消防局統計，從1月11日上午8點到13日上午8點短短48小時內，已有105人因急性不適緊急送醫，其中更有6人到院前已失去呼吸心跳（OHCA）。醫師示警，低溫恐成心血管的「隱形殺手」，尤其清晨與深夜溫差大，長輩與慢性病患者務必提高警覺。

大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻效應，全台早晚氣溫明顯下探，低溫也讓急病送醫案件暴增。（圖／資料照）

根據彰化縣消防局緊急救護統計，這48小時內累計105件急病救護案件，其中最令人憂心的是6起OHCA案例，患者平均年齡高達76歲，且發作時間多集中在氣溫偏低的深夜、清晨與午後時段。

對此，彰化基督教醫院體系發言人、心臟血管內科醫師陳美綾指出，天冷會造成血管收縮、血壓上升，進一步增加心肌梗塞與腦中風風險，心臟病、高血壓等慢性病患更要格外小心。她提醒，除了按時服藥、定期量測血壓外，保暖工作也絕對不能馬虎。

陳美綾也建議，外出時可備妥「帽子、圍巾、口罩」等保暖用品，避免冷風直接刺激呼吸道與血管，同時要留意身體警訊。若出現胸悶、胸痛、呼吸喘、頭暈或全身不適等症狀，務必立即就醫，以免延誤黃金救援時間。



