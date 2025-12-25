低溫急凍注意！早晚溫差大恐致心肌梗塞 衛福部提醒「護心3式」

即時中心／黃于庭報導

近期冷空氣一波接一波，耶誕佳節遇濕冷天氣，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷。對此，衛福部國民健康署呼籲，有心血管疾病、3高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，以及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生。

為協助民眾在低溫期間守護心臟健康，國民健康署提醒牢記「護心3式」。首先為外出飲食應節制，聖誕聚餐應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

國民健康署續指，從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

最後則是維持良好作息，國民健康署提醒，避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

節日歡聚之餘，國民健康署沈靜芬署長呼籲，民眾平時應注意自身3高狀況，且初期多無明顯症狀，不易察覺自身健康可能已面臨危害。建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險。

