低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳

記者林意筑／彰化報導

彰化縣24小時內共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救。（圖／資料照）

全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。自昨（10）日上午8時至今日上午8時止，24小時內彰化縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩甚至失去生命跡象。對此消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。

據了解，昨日至今日24小時內，彰化縣內有51人疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，其中有2名長者甚至到院前無呼吸心跳命危，其中1人是居住在員林市的70歲男性，昨晚9時許在家被發現無呼吸心跳緊急送醫，另名則是居住在彰化市的63歲男性。

消防局指出，這2名患者發生OHCA期間都是在晚上，事發時氣溫相對較低，但仍無法確認這51人病因是否與天冷有關。對此消防署提醒，民眾近日務必注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

