低溫急凍！彰化48小時78人送醫、7人到院前無生命跡象

寒流來襲，彰化縣48小時內78人緊急送醫，其中7人到院前無生命跡象。（圖／示意圖，photoAC）

強烈寒流來襲，彰化縣自2月7日上午8時至9日上午8時的48小時內，共有78人疑似因心肌梗塞等急性疾病緊急送醫，其中7人到院前已無生命跡象（OHCA）。7名心跳驟停患者年齡介於60歲至83歲之間，發生時間多集中在氣溫明顯下滑的時段，情況相當危急。

據了解，最年長者為鹿港鎮83歲婦人，於7日傍晚被家屬發現時已失去心跳，緊急送醫搶救；最年輕者則為花壇鄉60歲男性。從通報時間分析，多起OHCA案件集中在午後至夜間氣溫快速下降期間。

8日夜至9日晨，彰化縣體感溫度一度降至攝氏4至5度。溪湖鎮一名80歲婦人及秀水鄉一名73歲男性，皆在低溫時段被家人發現倒臥在地，緊急送醫急救。

消防局表示，目前尚無法確認78起送醫案件是否皆與寒流直接相關，但提醒民眾面對低溫警報，應多加留意身體狀況，尤其患有慢性疾病及年長者一定要特別注意頭頸部及四肢末端保暖，避免在低溫時段外出。

