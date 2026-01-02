低溫急凍！心臟醫示警3部位保暖

▲近期氣溫驟降，本身患有高血壓、心臟病、糖尿病或高血脂等慢性疾病者要特別提高警覺。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 近期氣溫驟降，日夜溫差明顯。耕莘醫院心臟外科主任陳建銘指出，當氣溫快速下降時，人體血管會因寒冷刺激而收縮，導致血壓上升、心臟負荷增加，進而提高心肌梗塞、心律不整及腦中風等急性心血管事件的發生風險。

陳建銘提到，在天氣驟冷時，有幾類患者特別需要提高警覺，包括本身患有高血壓、心臟病、糖尿病或高血脂等慢性疾病者；長期抽菸、作息不規律或經常熬夜者；及平時血壓控制不佳、卻未定期追蹤的民眾，都是低溫下心血管事件的高風險族群。

陳建銘指出，天氣驟冷會使交感神經活性上升，血壓波動幅度加大，清晨與深夜為心血管事件的高風險時段。慢性病患者應按時服藥，避免自行停藥或調整藥量，並養成每日量測血壓的習慣，及早掌握身體變化。

低溫外出採「洋蔥式」穿法 醫：避免熬夜、過量飲酒

在日常預防方面，陳建銘建議，低溫時外出應採取「洋蔥式穿法」，依氣溫變化適度增減衣物，特別注意頭頸、胸腹部與四肢保暖，避免因忽冷忽熱造成血壓劇烈波動；運動前務必充分暖身，避免於清晨低溫時進行劇烈活動，同時應避免熬夜、過量飲酒與高鹽飲食，以降低心血管負擔。

陳建銘強調，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈、冒冷汗或不明原因極度疲倦等症狀，應立即就醫，切勿自行觀察或延誤治療。

冬季心血管疾病不僅發生於高齡族群，近年也有年輕化趨勢，民眾應於氣溫變化劇烈時重新檢視自身健康狀況，落實保暖、規律用藥與血壓監測，才能有效降低突發心血管事件的風險。

