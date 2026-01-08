低溫急凍7度！明白天稍回溫 下波冷氣團週六報到

今（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，全台各地一整天都是偏冷的天氣型態，直到明天白天強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫才會稍微回升。

持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在粉專指出，今天冷空氣仍在持續遞補下來的過程，因此仍然算是受到同一波強烈大陸冷氣團的延續影響，各地溫度仍然較偏涼、偏冷，尤其北部、東北部不見陽光，白天高溫預估只有14至16度，中部及花東地區稍微好一些，高溫預期有18至21度，南部在雲量減少、陽光露臉的預期下，高溫有機會來到21至23度左右。



今晚到明天清晨要持續注意低溫，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區仍只有7至9度低溫，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區有機會降到10度上下，輻射冷卻有沒有出現仍是低溫發生的關鍵，如果看到天空雲少、風小的話，隔天清晨天亮前就要特別注意低溫可能出現的情況。



明天白天隨著地面高壓中心來到長江下游，冷空氣強度終於有機會稍微減弱一些，底層仍是東北到偏北風，但是風力強度較為降低，冷平流南侵的程度也跟著減緩。各地白天高溫略為上升，北部、東北部白天高溫可以來到16至18度，中部及花東地區高溫19至22度，南部有機會到22至24度左右。



到了週六晚間，有另一波冷空氣來襲，可能在大陸冷氣團強度，預期會影響週日一整天，將一直持續到下週一清晨，要等到下週一白天冷空氣強度才會減弱。



值得注意的是，陸續有預報模式反應下週後到週末，在菲律賓東方海域逐漸有熱帶擾動發展的情況，吳聖宇表示，這個季節對台灣沒有影響，除非是進入南海並且帶來中高層雲系北飄才有可能間接影響台灣天氣，但目前看起來機會不高，後續要持續觀察。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《霍爾的移動城堡》票房破2千萬 宮﨑駿被譽「現代畢卡索」

金秀賢不來了！櫻花季官方定案 理由曝光「全數退點」