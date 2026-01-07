低溫恐下探5度！鄭明典「1圖」曝急凍原因：大量冷空氣逼近台灣

生活中心／朱祖儀報導

受到一波接著一波的冷氣團影響，近來眾多地區低溫跌破10度，西半部更可能下探5度。前氣象局長鄭明典指出，「現在到美國有順風的噴射氣流」，其風速非常快，不僅可以縮短班機的飛行時間，當高空噴射氣流接近台灣，也代表有大量北方冷空氣接近，這就是近來感覺到天氣持續偏冷的原因。

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今（7）日下午16時29分發布低溫特報，提醒新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，民眾在明晚之前都要加強保暖工作。

廣告 廣告

鄭明典在臉書發文指出，現在到美國有順風的噴射氣流，飛往美國的班機配上順風噴射氣流，可以縮短飛行時間。從歐洲模式的高空天氣圖也能看到，台灣附近紫色部分為噴射氣流，「風速很強，時速在250公里以上，比我們的高鐵還快，加上飛機本身速度，對地的飛行速度可以很高！」

鄭明典解釋，噴射氣流不是隨便就會出現，在氣象上其代表下方空氣冷熱對比最大的地方，這和台灣近來感受到持續偏冷的天氣有關，「因為熱帶空氣溫度通常變化不大，所以高空噴射氣流接近台灣，就表示有大量的北方冷空氣靠近台灣，台灣就容易受到冷空氣的影響！」

更多三立新聞網報導

定期定額台積電「1股都沒買到」！行員揭尷尬真相 全場笑翻

冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費

比電暖器更省電！內行睡覺改用「1電器」熱到流汗 台電也點頭

淘寶、拼多多超便宜！台灣蝦皮「優勢在哪？」 內行曝3點：躺著贏

