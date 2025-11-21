低溫恐引猝死風險！內政部曝寒冬必做兩事 加碼傳授「起床4步驟」：先賴一下

低溫恐引猝死風險，內政部傳授「起床4步驟」抗寒。圖／資料照片

今（21）日仍吹東北季風，各地體感溫度有感下降，低溫約17至19度。內政部近日也提醒民眾，清晨常因輻射冷卻，導致室溫比被窩低了10幾度，同時傳授「起床4步驟」，教民眾如何禦寒。

內政部18日在臉書貼文表示，天氣變冷時，血管會因室溫降低而收縮、血壓上升，如果心臟負荷不住，就可能引發猝死的風險。而最容易發生的時段，就是睡夢中或剛起床的清晨。

內政部指出，清晨常因輻射冷卻，使室溫比被窩少了10多度，若一起床就直接碰到冷空氣、又沒有保暖，血管會突然劇烈收縮，風險大幅提升，因此寒冬一定要記得兩件事。

首先，必須「保持室內暖度」，早晚溫差大，室內維持一定溫度可減少血管收縮，睡前也能在棉被外加毯子、穿襪子，讓身體更穩定保暖；其次就是「起床前先『賴一下』」，給身體一點時間熱機，先在被窩裡動一動手腳，再慢慢坐起來、站起來，喝口熱水、加件衣服，再正式開始一天。

此外，內政部也加碼傳授「起床4步驟」：

1.下床前先暖身，讓身體逐漸熱起來。

2.賴床5至10分鐘，讓身體適應氣溫。

3.多喝熱開水暖身。

4.多穿一件衣服，讓身體保暖。

內政部製圖傳授「起床4步驟」。圖／內政部臉書粉專



