低溫恐引發心因性休克 醫：氣溫每降1度「死亡率升1.6%」

冷氣團一波接一波，心血管疾病風險也隨之升高，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。醫師表示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%。呼籲民眾留意身體警訊，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估。

根據台北市衛生局資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下。

國防部軍醫局局長蔡建松表示，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的啟動速度往往攸關生死，如何建構能即時反應、長期支持的重症醫療體系將是拯救患者們的一大重點。

三總心臟內科主任蔡宗能指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。因此，近年國際醫界皆強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式「Shock Team」，以爭取最佳治療時效。

三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥表示，三總目前已建置完整 Shock Team，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，加速決策與介入，為患者爭取關鍵治療時間。

「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。」柯宏彥說，三總透過 Shock Team 治療模式，讓許多原本可能錯失治療時機的心因性休克患者得以及時獲救。蔡宗能也說明，當患者送入急診後，急診醫師會立即啟動流程，通知心臟專科進行診斷與初步治療；若藥物無法穩定病情，便由外科團隊與相關專科同步介入，爭取搶救時效。

柯宏彥分享，曾有一位大學生在念書時突然昏倒送至三總，當時發現心臟已剩10%左右的功能，透過Shock Team 立即啟動「同時啟動」流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，但觀察後心臟功能未恢復，因此轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，目前已順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異。

蔡建松呼籲，冬季為心血管事件的高風險時期，政府將持續推動心血管疾病預防與健康促進措施，提醒民眾留意身體警訊，並配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

