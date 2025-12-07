低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六（13日）起的冷空氣較強，局部地區低溫可能跌到10度左右，是否達到大陸冷氣團等級仍需再觀察。

入冬「首波冷氣團」逼近時間曝光。（示意圖／unsplash）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晨因輻射冷卻，新竹關西下探10.7度、為全台最低，苗栗西湖也僅11.4度。白天氣溫迅速回升，西半部高溫26至28度、東半部24至25度，但恆春半島、澎湖與馬祖風勢偏強，海邊活動需留意安全。明天起東北季風南下，北部、基隆北海岸、大台北與宜蘭降雨增加，週三至週五東北季風減弱，雨勢才會明顯趨緩。

鄭傑仁指出，北部與宜蘭明天白天高溫將降至21至23度，中南部仍有25至28度但早晚低溫不到20度，日夜溫差大。週三至週五氣溫略回升，北部高溫可達24至25度，但週六又有更強的冷空氣南下，北部與東半部高溫僅16至18度，空曠區清晨低溫甚至落在10至12度。

天氣風險公司顧問吳聖宇表示，今夜到明晨中北部及東北部空曠地區仍可能降至13至15度，明後兩天北台灣及宜蘭雨勢明顯，中南部雲量也會增多。週三至週五天氣短暫穩定，但北台灣空曠區清晨低溫大約仍在15度上下。

氣象專家林得恩則提醒，週六下半天開始的第二波冷空氣強度更明顯，下週日（14日）影響最劇烈，北台灣白天僅16至18度，中北部與東北部低溫落在10至12度。預估週日晚間到下週一（15日）清晨可能是此波最冷時段，台北氣象站是否會低於14.4度值得關注，屆時有機會成為入冬以來第一波大陸冷氣團。

