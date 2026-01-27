低溫恐跌破10度！冷空氣今晚南下「越晚雨越大」 最凍時間曝光

今（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天（28日）晨大台北山區及基隆北海岸雨勢稍大。粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起冷空氣南下影響台灣，中南部地區入夜後氣溫逐漸下降。氣象專家吳聖宇提醒，周三晚間部分地區有機會降到10度以下。

「氣象報馬仔」在臉書粉專發文指出，東北季風持續影響下的濕冷天氣，桃園以北及基宜地區位於迎風面，今日水氣明顯偏多，特別是新北沿海及基宜地區有局部大雨發生，白天氣溫回升有限，導致體感溫度偏低，濕冷感受將持續至周三晚間；至於中南部地區白天回溫較快，目前南北氣溫差可達約8至10度。

該粉專進一步表示，今晚起冷空氣南下影響台灣，中南部地區入夜後氣溫逐漸下降，周三至周四（29日）清晨將是最冷時段，雖然本次冷空氣強度比前幾波來得弱一些，預計將影響至周四清晨，但雲量偏少條件下，夜間輻射冷卻影響仍不可小覷，特別是中南部及空曠地區，夜間及清晨體感溫度偏低。

吳聖宇則在臉書發文分析，周三晚間到周四清晨因為雲層散開，輻射冷卻作用可能會出現，中北部、東北部都市地區低溫12到14度，台北市仍有機會到大陸冷氣團程度，空曠地區低溫更是只有10到12度，部分地區有機會降到10度以下；南部及花東都市地區低溫14到16度，空曠地區也可能降到12到14度左右，將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。周四白天開始溫度就會隨著冷空氣減弱而明顯回升起來。

