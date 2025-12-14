低溫恐跌破10度！氣象專家曝「這時段」會更冷 還有一波東北風要來

生活中心／李紹宏報導

受強烈大陸冷氣團及夜間輻射冷卻效應的雙重影響，全台氣溫持續下降！根據觀測，今（14）晨本島平地最低溫出現在新北富貴角12度，而氣象署平地測站中，淡水錄得 14.1度，臺北站也來到15度，最低溫更可能跌破10度，時段曝光。

強烈冷氣團報到，全台有感降溫。（圖／資料照）

氣象專家賈新興指出，臺北氣象站低溫約在13.2至13.8度之間；而受輻射冷卻影響最大的苗栗以北空曠區，最低溫恐將下探至9至10度。

賈新興預估，本波冷空氣的最低溫將出現在「今日深夜至明日清晨」。

廣告 廣告

未來一周氣溫趨勢圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

此外，氣象預報員劉沛藤表示，從下週三（17日）開始，雖然新一波東北季風報到，但對溫度的影響不明顯，氣溫變化不大。不過，這波季風帶來的水氣將逐日增多。預計在下週五（19日）至下週六（20日）期間，基隆北海岸、東北部、東部地區以及恆春半島將轉為有局部短暫雨的天氣。

更多三立新聞網報導

藍營競選看板「酸新竹13億棒球場」！劉崇顯轟炒冷飯：是時空旅人？

爆米花也救不了？他納悶「誰還會走進電影院看片」 兩派網友吵翻

惱羞了？吳志中傳密訪以色列 中國駐以使館嗆「台灣省哪有外交部」

自衛隊嚴陣以待！中俄核武轟炸機行動 路徑竟瞄準「東京都心」

