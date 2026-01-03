低溫截圖狂洗版 氣象粉專揭「手機天氣App」真相

不少民眾習慣透過手機內建的天氣App查詢氣溫，近日低溫來襲，不少網友在社群上分享氣溫截圖喊冷。對此，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》留言分享冷知識，iPhone或Google顯示的氣溫並非即時數據，而是根據稍早觀測資料模擬推算而成，通常與實際氣溫約有1至2度的差距。

一名網友昨在社群平台Threads分享手機截圖，畫面顯示iPhone內建天氣App中，下午3點左右，新莊區氣溫僅剩11度，讓他直呼「好可怕」，感嘆天氣寒冷之餘，也好奇各地的低溫狀況。

貼文引起網友討論，不少人貼出自己所在地區的溫度，直呼真的好冷。「這溫度出門真的快冷死了」、「11度直接變冰棒，手已經不是自己的」、「龍潭人下班就已經9度了」、「三峽10度，我也覺得好冷」。

對此，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》留言分享冷知識指出，iPhone或 Google顯示的氣溫，其實不是現在實際溫度，而是依據稍早的觀測資料，透過電腦模型推算出的數值，因此與實際氣溫可能有1至2度的落差，但對一般民眾影響不大。

