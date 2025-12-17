低溫手腳冰冷 中醫：肚臍、頭頸、腰背、腳底要顧好

天氣冷颼颼，中醫師王大元分享冬季保暖要點，肚臍、頭頸、腰背、腳底等四個部位的保暖格外重要，這些部位一旦暖和起來，全身就會跟著溫暖。

中醫師指出，冬季保暖關鍵包括肚臍、頭頸、腰背、腳底等四個部位。（示意圖／中天新聞）

王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文說明，許多人會準備熱薑湯、熱紅酒、足浴包、電熱器等物品來對抗寒冷天氣。從中醫角度來看，保暖的核心在於加強特定部位的防護，當這些關鍵部位暖了，整個身體就會像被一盞暖紅的燈照著般，慢慢地溫暖起來。

關於腰背部位的重要性，王大元指出，腰背可說是身體的火種所在，背部有督脈與膀胱經通過，如同人體陽氣的大通道；而腰部更是命門的位置，是生命之火的源頭。他提醒，腰背一旦受寒，不只容易引發咳嗽、氣喘等呼吸道症狀，還可能導致腰痠、經痛、體力下降等問題。建議民眾可以披件外套、將暖暖包貼在腰後，等於是替身體燃起小小的爐火。

近日早晚溫差大，天氣冷颼颼。（示意圖／中天新聞）

在頭頸部分，王大元表示，風最容易從頭頸竄進人體，這個區域有風門、風池等穴位，只要稍微被冷風吹到，就容易出現頭痛、肩頸僵硬等不適症狀。他建議冬天出門時披上圍巾、戴上毛帽、穿著高領衣物，把脖子護住，整個人就會暖和許多。

針對肚臍周圍，王大元說明，肚臍一帶是核心溫度的源頭，是先天氣血之處，也是丹田所在的位置。只要讓腹部暖起來，氣血循環會更順暢、核心溫度會更穩定。肚臍下方的氣海、關元等穴位，更能補氣養元、強化體力與代謝功能。他建議可以貼上暖暖包、穿高腰衣物，都是最簡單且有效的保暖方式。

至於腳底保暖，王大元引用古人「寒從腳下起」的說法，指出腳底距離心臟最遠、最容易變冷。腳底有湧泉穴，沿著小腿還有太溪、築賓、足三里、豐隆等重要經穴。他建議每天泡個暖暖的足湯，不只是讓腳變熱，更像是在啟動全身的暖流，體質虛冷、四肢易冰涼的人尤其會有明顯感受。

