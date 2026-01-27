低溫才剛要開始 專家曝最凍時刻 北部劇烈降溫

今天東北季風增強，氣溫稍微下降，明天（28日）北台灣偏冷，此外華南雲雨區東移，中部以北及東北部有局部短暫雨；周六（31日）另一波冷空氣南下，再轉濕冷。氣象專家林得恩表示，每年最低溫通常出現在1月下旬至2月初，提醒民眾「最低溫剛要開始」，且北部的氣溫變化幅度最大。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署氣候統計資料顯示，台灣每年平均氣溫的季節變化大致呈現對稱分布，最低溫通常會出現在1月下旬至2月初，平均17至18度左右；之後氣溫就會開始回升，並在7月前後達到最高，平均氣溫落在33至34度左右。

廣告 廣告

林得恩說明，從實際觀測的數據來看，一個地區氣溫的高低與地理分布位置有著密切關係，所在地緯度越高，冬季的平均氣溫越低，所以一年當中，會以北部的氣溫變化幅度最大；另一方面，因為受到地形的影響，氣溫也會隨高度增加而遞減，山區溫度又會比平地來得更低一些。

至於近日天氣，氣象署指出，今、明兩天受東北季風影響，北部及東北部偏冷，且有局部大雨發生機率；周四（29日）東北季風減弱，氣溫回升，清晨輻射冷卻明顯，各地氣溫偏低、日夜溫差大。

氣象署表示，周六鋒面通過、東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降，轉有局部短暫雨；周日至下周二（2月1日至3日）受東北季風影響，北部及東半部濕冷。

更多中時新聞網報導

遺產稅修法 前2年受贈按比例繳

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

UCC的第一個春節 加強部署