低溫才剛要開始！林得恩曝全台「最凍時刻」：1地恐出現劇烈降溫

生活中心／張尚辰報導

今（27）日東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，部分地區有短暫雨。氣象專家林得恩表示，一年當中，最低溫通常會出現在1月下旬至2月初，且台灣會以北部的氣溫變化幅度最大。

「氣候最低溫，剛要開始！」林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發文指出，根據中央氣象署氣候統計資料顯示，台灣每年平均氣溫的季節變化多呈現對稱的分布，最低溫通常出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為攝氏17至18度左右。

廣告 廣告

林得恩表示，等過了這段時間，氣溫就會開始向上回升，並在7月份前後達到最高，平均氣溫會落在攝氏33度至34度左右。

另外，從實際觀測數據來看，一地的氣溫高低與地理分布位置有著密切關係，所在地緯度愈高，冬季的平均氣溫也會愈低；所以，一年當中，台灣會以北部的氣溫變化幅度最大。另一方面，因為受到地形的影響，氣溫也會隨高度增加而遞減，山區溫度又會比平地來得更低一些。

更多三立新聞網報導

別拿食道開玩笑！「魚刺卡喉」吞飯超危險 醫示警：恐刺穿大血管

想外帶也不行！甜甜圈店「拒12歲童」爆爭議 店家澄清網全不挺

很多人愛吃！營養師曝外食族「6大熱量炸彈」 吃錯胖到哭

腎臟病不用戒咖啡！醫曝「黃金杯數」：結石風險降低31％

