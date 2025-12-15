低溫排行榜出爐！「新竹關西」7度奪冠 鄭明典：明顯輻射冷卻

前中央氣象局長鄭明典今（15）日分享平地低溫排行榜及前三名測站的24小時溫度變化圖，指出冷空氣會沿低窪地區流動，使丘陵地的相對低窪處和河谷地區平地最低溫最明顯。

前中央氣象局長鄭明典在臉書分享今晨各地平地低溫排序圖，並附上前三名測站的24小時溫度變化曲線。他指出，明顯的輻射冷卻低溫，冷空氣會往低窪地區流動，可以看出平地低溫容易出現在丘陵地裡的相對低窪處，例如河谷區。

中央氣象署今日針對新北市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣發布低溫特報，提醒這些地區出現平地氣溫低於10度（黃色燈號）的機率。今日平地最低溫出現在新竹關西，僅有7度；苗栗國一S123K及苗栗農改測站則分別測得8.5度，苗栗其他測站與新北國五S005K也都低於10度。

新竹關西測站測得最低溫7度。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

中央氣象署指出，受冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭地區低溫約為11至13度，南部及花東則落在14至16度；部分空曠地區、內陸及花東縱谷因輻射冷卻，溫度可能更低。此外，竹苗近山區甚至降至10度以下，其中新竹關西測站測得最低溫7度，全台皆感明顯偏冷。

苗栗國一S123K及苗栗農改測站則分別測得8.5度。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

