低溫探底11度！ 吳德榮：北部、東部明轉雨

氣象專家吳德榮指出，今（27日）東北季風逐漸南下，氣溫漸降，且明天北部及東部地區有降雨機率，出門時記得攜帶雨具。

吳德榮在「洩天機教室」提到，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(27日)東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北臺愈晚愈冷；北部雲量多、降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。

最新模式模擬顯示，明(28)日北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；週四至週六(29至31日)各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，臺北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

最新模式模擬顯示，週六晚另一波冷空氣南下，北部雲量增多、東半部轉有有局部雨；下週日、一(1、2日)冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷。下週二至週四(3至5日)冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻、早晚氣溫低，日夜溫差大。下週三、四的清晨，臺北測站有短暫降至14度，而觸及「大陸冷氣團定義」的機率。這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替，多變的天氣，應注意衣著調整。

